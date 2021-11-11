Антонов: американское оружие усугубит ситуацию на юго-востоке Украины

Посол РФ в США Анатолий Антонов после встречи главы госдепа США Энтони Блинкена с руководителем украинского МИД Дмитрием Кулебой заявил, что планы американцев по поставкам оружия Киеву только усугубят обстановку на юго-западе страны.

По его словам, политики из США упускают возможность заставить украинских властей остановить войну, договариваясь о новом оружии для "киевского режима".

"Настораживает то, что встреча в Вашингтоне прошла на фоне резкого обострения ситуации в акватории Чёрного моря. Натовские военно-морские и военно-воздушные силы проверяют на прочность нашу армию и флот", — подчеркнул Антонов в Facebook российского посольства.

Он назвал действия США в Чёрном море "пустой тратой времени".

Напомним, рабочий визит делегации из Киева в Вашингтон завершился подписанием хартии стратегического партнёрства Украины и США.

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