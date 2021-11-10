Евгений Сатановский обвинил во всём Владимира Путина

Президент научного центра "Институт Ближнего Востока" Евгений Сатановскоий предложил считать, что во всём, что происходит в мире, виноват президент РФ Владимир Путин.

"Не важно — идет ли изменение климата, наталкивается ли американская подводная лодка на какую-то гору, что-то не то происходит в американских выборах, или просто у президента США несварение желудка, — ясно, что это вина Путина", — сказал Сатановский, слова которого приводит "Свободная пресса".

Ранее в Германии заявили, что мигрантов можно перенаправить с польско-белорусской границы на Украину, пока их заявки на предоставления убежища в ЕС будут рассматриваться.

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