В МИД заявили, что обвинения Польши в адрес РФ из-за мигрантов переходят границы

По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, последние обвинения польского президента Анджея Дуды в адрес РФ по поводу миграционного кризиса переходят все допустимые границы.

В эфире программы "Соловьёв Live" она опровергла причастность России к ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе.

"Это, честно говоря, на мой взгляд, переходит все возможные рамки и приличия, и здравого смысла. Я говорю и об обвинениях в адрес нашей страны, и в целом об оценках ситуации… Ну невозможно же вот так, просто на голубом глазу говорить неправду и врать", — сказала Захарова.

Официальный представитель МИД добавила, что никогда не ожидала услышать подобных обвинений от партнёров из Польши.

Обстановка с беженцами из стран Востока и Африки на польско-белорусской границе остаётся напряжённой. Более 2 тысяч человек, в том числе женщины и дети, остановились перед заграждениями. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Белоруссия старается держать ситуацию под контролем. Он попросил, чтобы специалисты следили за здоровьем мигрантов.

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