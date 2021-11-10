Депутат рассказала, сколько стоит еда в столовой Госдумы

Депутат от партии "Новые люди" Сардана Авксентьева поделилась в своём Instagram-аккаунте видеороликом, в котором показала еду в столовой Государственной думы РФ.

В меню столовой присутствуют сосиски

Она продемонстрировала витрину буфета, расположенную рядом с основным залом для пленарных заседаний. На ней размещены следующие блюда:

Отварные сосиски (72 рубля);

Азу с тушёным картофелем (248 рублей);

Сырник из творога (88 рублей);

Судак по-польски (410 рублей).

Авксентьева уточнила, что в Госдуме работает ещё одна столовая, но она ещё не успела её посетить. По её словам, депутаты могут выходить в буфет прямо во время заседаний.

"Официальных перерывов у нас нет, заседание с 12:00 до 16:00 без остановки. Но очень быстро и тихо можно выбегать. Главное — чтобы без ущерба для дела", — отметила политик в Instagram.

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