Депутат ГД предложил наказывать "за русофобию"

Москва должна уже начать защищать страну и народ от русофобов. Люди, которые ненавидят русский язык и культуру, должны быть занесены в черные списки и подвергнуты экономическим санкциям.

С таким предложением в эфире радиостанции "Эхо Москвы" выступил депутат Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов.

Напомним, Чернышов приобрел известность в 2017 году, когда предложил, чтобы сеть ресторанов быстрого питания McDonald's была юридически признана иностранным агентом.

"Наше государство должно защищать не только русский язык, но и русскую культуру и народ, — пояснил он. — Мы должны жестко применять экономические санкции, особенно против тех стран, которые поддерживают с нами связь. Мы не должны применять меры против целой нации, но в каждой стране мы должны оценивать все в каждом конкретном случае и требовать строгого соблюдения прав нашего народа".

По словам Чернышова, "большими союзниками” России в настоящее время являются не только армия и флот страны, но и нефтегазовый сектор, который также может быть использован для наказания русофобских стран.

"У нас был отличный опыт работы с Украиной, — пояснил он. — Мы должны думать об этом, когда формулируем политику в отношении государства, в котором происходит унижение достоинства и чести русскоязычного населения”.

Идея не нова

Русофобия во всем мире уже давно стала общей темой разговоров официальных лиц в Москве. Ранее в этом году депутат от "Единой России" Александр Хинштейн призвал внести изменения в закон, которые запретят въезд в Россию тем, кто, как считается, ненавидит страну.

"Для русофобов и последователей нацизма двери в страну должны быть плотно закрыты”, — заявил Хинштейн в августе.

Если его предложения будут приняты, тем, кто разжигает ненависть по "национальным, расовым, религиозным или языковым признакам”, будет запрещен въезд в страну.

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