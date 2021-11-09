Захарова порекомендовала Порошенко молиться после заявления об "адских санкциях"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на слова экс-президента Украины Петра Порошенко о необходимости введения "адских санкций" в отношении главы Белоруссии Александра Лукашенко.

В Telegram-канале она напомнила, что Украину покинули миллионы граждан, когда у власти находился Порошенко.

По её словам, в своём громком заявлении бывший руководитель страны забыл добавить, что РФ в тот период приняла на своей территории сотни украинских беженцев, предоставив им убежище, гражданство, материальную и медицинскую помощь.

"Молчал бы лучше и молился, раз про ад вспомнил", — написала Захарова.

Ранее Порошенко предложил ввести новые ограничения против Лукашенко из-за большой группы беженцев на границе. Он подчеркнул, что Киев поддерживает властей Польши и Литвы, противостоящих "циничному, инспирированному Лукашенко и Путиным миграционному нашествию".

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