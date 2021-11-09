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Симоньян высказалась о планах Зеленского вернуть Крым

Политика

Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала территориальные претензии Украины. В Незалежной хотят вернуть не только Крым, но и Воронеж с Кубанью.

Симоньян высказалась о планах Зеленского вернуть Крым

Маргарита Симоньян опубликовала в своём Telegram-канале фрагмент программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым".

В передаче журналистка объясняет, что идею России прекрасно сформулировал Владимир Путин на Валдайском форуме. Национальная идея звучит как "здоровый консерватизм".

Телеведущую возмутили слова представителя Украины, который считает, что часть территории России принадлежит по праву Украине.

"Когда украинский политолог заявляет, что Воронеж, Кубань — их исконно исторические земли… Моя Кубань родная! Они поперхнутся Кубанью так, что никто их не откачает. Когда Зеленский на полном серьезе говорит, что он к 30-му году вернет Крым… Куда вернёт Крым? А крымчан куда он денет? А нас всех куда он денет?" — написала Симоньян в своём ТГ-канале.

В программе Маргарита объяснила позицию украинских властей фразой из басни Крылова.

"Ай, Моська! Знать она сильна, коль лает на слона!" — сказала глава RT.

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Владимир Зеленский – о возвращении Крыма. Откровенно с крымскими журналистами
Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Олег Артюков
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