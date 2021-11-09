Порошенко призвал ввести "адские санкции" против Лукашенко из-за мигрантов

Экс-президент Украины Пётр Порошенко призвал ввести "адские санкции" в отношении главы Белоруссии Александра Лукашенко из-за нашествия беженцев на границах Польши и Литвы.

В своём Telegram-канале бывший украинский лидер потребовал не допустить гуманитарной трагедии, а также найти и наказать виновных.

"Выражаем искреннюю солидарность и поддержку дружественным Польше и Литве, которые противостоят циничному инспирированному Лукашенко и Путиным миграционному нашествию… Наименьшей международной карой стало бы введение адских санкций не только против Лукашенко", — подчеркнул Порошенко.

Накануне, 8 ноября, пограничные службы Белоруссии заявили о многочисленной группе мигрантов из стран Востока и Африки, направившейся к границе страны с Польшей. Больше 2 тысяч беженцев, среди которых много женщин и детей, попытались пройти через ограждения, однако силовики помешали им это сделать.

Ситуация остаётся напряжённой. Главы Литвы, Латвии и Польши обвиняют Минск в развитии миграционного кризиса.

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