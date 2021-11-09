В США оценили значение визита главы ЦРУ Бёрнса в Россию

Директор независимого американского института "Центр мира и свободы" Иен Эланд оценил значение визита главы ЦРУ Уильяма Бёрнса в Москву и его последующий телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

Он подчеркнул, что связь между Россией и Штатами в последнее время становится всё слабее. По его мнению, встреча Бёрнса с экс-главой ФСБ, секретарём Совета Безопасности Николаем Патрушевым помогла немного разрядить обстановку.

"Отношения США и РФ настолько плохи, что встреча сотрудников из сферы безопасности может иметь примечательное значение, особенно с учётом того, что президент Путин сам служил в разведке и, вероятно, ценит этот канал коммуникации", — приводит РИА Новости комментарий Эланда.

Эксперт также предположил, о чём пойдёт речь в ходе дальнейших переговоров. Он убеждён: представители России и США продолжат обсуждать "плохую идею" о приёме Украины и Грузии в состав НАТО. По его словам, за это сейчас активно борется руководитель Пентагона Ллойд Остин.

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