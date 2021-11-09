Лавров заявил о случаях ксенофобии в отношении русскоязычных жителей Казахстана

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил об отдельных случаях ксенофобии по отношению к русскоязычным жителям Казахстана.

По его словам, подобные инциденты дискредитируют партнёрство между странами. В статье для "Российской газеты" дипломат написал, что многие случаи ксенофобии являются "продуктом применения извне специальных информационных методик". Он убеждён: в Казахстане заинтересованные лица культивируют "местечковый национализм" и выступают против сотрудничества государства с РФ.

Вместе с тем Лавров пояснил, что Москва сохраняет хорошие отношения с Нур-Султаном, поэтому страны оперативно реагируют на возникновение ксенофобии, принимая конкретные меры по каждому случаю.

"Для этого задействуем прямые каналы связи — по линии МИД, органов правопорядка и юстиции, а также администраций президентов", — сказано в статье.

Ранее в международном комитете Совфеда потребовали, чтобы власти Казахстана жестоко отреагировали на высказывания радикалов, которые угрожают защитникам русского языка расправой.

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