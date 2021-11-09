Политический прогноз: уход Путина спровоцирует битву преемников

Комментируя наделавшее много шума заявление экс-спичрайтера Кремля Аббаса Галлямова о том, что, как только Владимир Путин уйдёт с поста президента, Россия сразу вернётся в состояние "лихих 90-х", политобозреватель Дмитрий Галкин отметил, что не менее опасным для страны может стать и появление сейчас "официального преемника".

"Во власти неминуемо начнутся конфликты", — сказал Галкин в интервью изданию "Свободная пресса".

Обозреватель отметил, что "прецеденты" уже были:

стоит в окружении Путина появиться человеку, способному претендовать на президентское кресло, как сразу группировки, желающие видеть на этом месте своего кандидата, объединяются, чтобы "помешать возвышению".

"И тут же возникает угроза политического конфликта, в ходе которого верховная власть может утратить контроль над важными медийными ресурсами и частью силовых группировок. Именно поэтому до сих пор у Путина нет потенциального преемника", — сказал Галкин.

Вероятных кандидатов, отметил эксперт, несколько:

это и Медведев, и Володин, и Мишустин, и Шойгу — и у каждого есть ресурсы для политической борьбы. Примерно равноценные.

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