Строительство "Северного потока-2" полностью завершено

Заместитель начальника департамента "Газпрома" Алексей Фиников заявил, что строительство "Северного потока-2" полностью завершено, и газопровод готов к запуску.

По данным ТАСС, заявление прозвучало в ходе закрытой телефонной конференции с инвесторами.

"Северный поток-2" достроили ещё 10 сентября, однако до начала прокачки газа необходимо проверить газопровод на соответствие техническим стандартам Евросоюза, а также получить регистрацию в качестве независимого транспортного оператора. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, СП-2 являются важнейшим российским проектом, который позволит решить проблемы с энергетической безопасностью на Европейском континенте.

Ранее эксперт немецкой компании Uniper рассказала, какие изменения ожидают газовый рынок после запуска "Северного потока-2".

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