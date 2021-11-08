EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Лавров заявил, что глава ЦРУ отметил важность соблюдения минских соглашений
Таганрожцу дали восемь лет колонии за массовое отравление сослуживцев таллием
МЧС оплатит родственникам погибших в пожаре в "Зимней вишне" по 75 тысяч рублей
Борис Моисеев показал дерзкое фото из 80-х с Примадонной
Эксперты по кибербезопасности объяснили причины сбоя "Госуслуг"
Лавров: НАТО нарушает договор с Россией, проводя учения в Чёрном море
В Польше заявили о попытках силового пересечения границы мигрантами
"Это табу": бывшая супруга Кончаловского рассказала о трагедии в его семье
Панин показал, до чего докатилась Европа: "В России бы такое не приняли"

Лавров: "ястребиность" Киева повысилась с приходом нового министра обороны

Политика

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что кадровые перестановки в правительстве Украины привели к повышению "ястребиности" Киева.

"Последние перетасовки в украинском правительстве повысили ястребиность этой структуры", — цитирует Лаврова РИА Новости.

По словам главы МИД, новый министр обороны Украины одобрил использование ударных беспилотников и призвал заменить минские соглашения другим форматом, в котором главную роль будут играть США.

Лавров напомнил, что Вашингтон неоднократно подчёркивал необходимость выполнения минских договоренностей.

Решение украинского кризиса ускорилось бы, если бы США объяснили новому министру обороны Украины, что необходимость выполнение минских соглашений — позиция Вашингтона и СБ ООН, убеждён Лавров.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Война с НАТО близко и придёт с Украины?
Автор: Игорь Рябов, Куратор: Олег Артюков
Последние материалы
МЧС оплатит родственникам погибших в пожаре в "Зимней вишне" по 75 тысяч рублей
Лавров: "ястребиность" Киева повысилась с приходом нового министра обороны
Борис Моисеев показал дерзкое фото из 80-х с Примадонной
Эксперты по кибербезопасности объяснили причины сбоя "Госуслуг"
Лавров: НАТО нарушает договор с Россией, проводя учения в Чёрном море
В Закарпатье подняли бунт против Зеленского. Почему это серьёзно
Мастурбация: семь главных мифов
В Польше заявили о попытках силового пересечения границы мигрантами
"Это табу": бывшая супруга Кончаловского рассказала о трагедии в его семье
Панин показал, до чего докатилась Европа: "В России бы такое не приняли"
Популярное
Общество
Лайнер, совершивший "чудо на кукурузном поле", пойдёт в утиль

Лайнер, который чудом посадили в кукурузном поле, собираются утилизировать.

Лайнер, совершивший "чудо на кукурузном поле", пойдёт в утиль
"Лучше замерзать, чем договариваться с Россией" — Кулеба
Мир. Новости мира
"Лучше замерзать, чем договариваться с Россией" — Кулеба
Шоу-бизнес
Сестра Ротару объяснила, почему певица бросила свою виллу в Крыму
Шоу-бизнес
Мария Шукшина обратилась к россиянам со странным завлением
Ирина Шлионская Мозг подключат к компьютеру напрямую Ирина Шлионская Любовь Степушова Бёрнс приехал в Москву на разведку: будет ли "русская весна" 2.0 Любовь Степушова Дмитрий Соколов Потушить солнце: стартовал новый проект Билла Гейтса? Дмитрий Соколов
Здоровье
На портале "Госуслуги" массово аннулировали QR-коды о вакцинации против COVID-19
Общество
Кадыров призвал интернет-сообщество не угрожать Симоньян
Сколько при COVID-19 может держаться высокая температура, рассказал терапевт
Здоровье
Сколько при COVID-19 может держаться высокая температура, рассказал терапевт
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников