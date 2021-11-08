Лавров: "ястребиность" Киева повысилась с приходом нового министра обороны

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что кадровые перестановки в правительстве Украины привели к повышению "ястребиности" Киева.

"Последние перетасовки в украинском правительстве повысили ястребиность этой структуры", — цитирует Лаврова РИА Новости.

По словам главы МИД, новый министр обороны Украины одобрил использование ударных беспилотников и призвал заменить минские соглашения другим форматом, в котором главную роль будут играть США.

Лавров напомнил, что Вашингтон неоднократно подчёркивал необходимость выполнения минских договоренностей.

Решение украинского кризиса ускорилось бы, если бы США объяснили новому министру обороны Украины, что необходимость выполнение минских соглашений — позиция Вашингтона и СБ ООН, убеждён Лавров.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.