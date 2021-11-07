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В Госдуме прокоментировали нахождение кораблей ВМС США вблизи Крыма

Политика

Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что США не стоит испытывать Россию на прочность прохождением своих кораблей через Чёрное море.

В Госдуме прокоментировали нахождение кораблей ВМС США вблизи Крыма

"Не советуем американским кораблям идти по стопам английского эсминца и нарушать границы наших территориальных вод у побережья Крыма, пытаясь показать поддержку Украине", — сказал Шеремет, слова которого приводит РИА Новости.
 
Он добавил, что любые попытки провокаций "будут пресечены на корню".

Ранее российские военные начали отслеживание действий зашедшего в Чёрное море флагманского корабля Шестого флота США Mount Whitney. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной.

Mount Whitney — корабль типа Blue Ridge, используемый как плавучий штаб. Вооружение судна составляют 35-милиметровые пушки, пулемёты и корабельные зенитно-ракетные комплексы малого радиуса действия.

В конце октября в акваторию Чёрного моря зашёл также вооружённый крылатыми ракетами эсминец Porter ВМС США. Он находится под контролем сил Черноморского флота.

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Автор: Максимс Краюшкинс, Куратор: Олег Артюков
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