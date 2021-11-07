В Госдуме прокоментировали нахождение кораблей ВМС США вблизи Крыма

Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что США не стоит испытывать Россию на прочность прохождением своих кораблей через Чёрное море.

"Не советуем американским кораблям идти по стопам английского эсминца и нарушать границы наших территориальных вод у побережья Крыма, пытаясь показать поддержку Украине", — сказал Шеремет, слова которого приводит РИА Новости.



Он добавил, что любые попытки провокаций "будут пресечены на корню".

Ранее российские военные начали отслеживание действий зашедшего в Чёрное море флагманского корабля Шестого флота США Mount Whitney. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной.

Mount Whitney — корабль типа Blue Ridge, используемый как плавучий штаб. Вооружение судна составляют 35-милиметровые пушки, пулемёты и корабельные зенитно-ракетные комплексы малого радиуса действия.

В конце октября в акваторию Чёрного моря зашёл также вооружённый крылатыми ракетами эсминец Porter ВМС США. Он находится под контролем сил Черноморского флота.

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