Спустя сутки после назначения главу Миноброны Украины обвинили во лжи

Представитель самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР) Родион Мирошник высказал свое мнение о новом украинском министре обороны Алексее Резникове.

"Резников соврал спустя сутки после назначения! В первом же эфире после назначения на должность министра обороны Украины Алексей Резников заявил, что, используя БПЛА в зоне конфликта, Украина не нарушала Минские соглашения", — цитирует представителя ЛНР РИА Новости.

Мирошник объяснил, что в своей речи глава ведомства даёт ссылку на меморандум от 19 сентября 2014 года — в нем сказано о запрете использования иностранных беспилотников. Однако политик из ЛНР отмечает, что имеется более свежий документ от 2020 года, о котором Резников, видимо, забыл.

Ранее, 4 октября, Верховная рада приняла решение назначить министром обороны Украины Алексея Резникова, юриста, бывшего вице-премьера и экс-министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

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