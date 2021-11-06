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Грузинская оппозиция дала властям сутки на госпитализацию Саакашвили

Политика

Грузинская оппозиция дала властям ровно сутки на госпитализацию бывшего лидера республики Михаила Саакашвили.

"Мы даем властям 24 часа, чтобы они доставили его в гражданский госпиталь. Если за 24 часа они этого не сделают, мы в понедельник, 8 ноября, в 20:00 соберемся на площади Свободы всей Грузией", — цитирует ТАСС главу оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия.

Кроме того, стало известно, что во время митинга одному из протестующих стало плохо. Прямо с акции протеста его забрали медики скорой помощи, однако врачи не смогли спасти жизнь мужчине.

Ранее, 6 октября, последователи экс-президента Грузии Михаила Саакашвили организовали акцию протеста рядом с тюрьмой, где находится политик. Напомним, что Саакашвили голодает 37 день. За это время политик потерял более 20 килограммов.

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Грузия отреклась от Саакашвили
Автор: Валентина Севрюгина, Куратор: Олег Артюков
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