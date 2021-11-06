Грузинская оппозиция дала властям сутки на госпитализацию Саакашвили

Грузинская оппозиция дала властям ровно сутки на госпитализацию бывшего лидера республики Михаила Саакашвили.

"Мы даем властям 24 часа, чтобы они доставили его в гражданский госпиталь. Если за 24 часа они этого не сделают, мы в понедельник, 8 ноября, в 20:00 соберемся на площади Свободы всей Грузией", — цитирует ТАСС главу оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия.

Кроме того, стало известно, что во время митинга одному из протестующих стало плохо. Прямо с акции протеста его забрали медики скорой помощи, однако врачи не смогли спасти жизнь мужчине.

Ранее, 6 октября, последователи экс-президента Грузии Михаила Саакашвили организовали акцию протеста рядом с тюрьмой, где находится политик. Напомним, что Саакашвили голодает 37 день. За это время политик потерял более 20 килограммов.

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