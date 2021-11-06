EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Подозреваемых в нападении в Новой Москве обвинят в покушении на убийство
Восемь человек погибли в ходе давки на концерте Трэвиса Скотта в Хьюстоне
В Татарстане начнут требовать QR-код в общественном транспорте
Премьера фильма Пригожина "16-й" не состоялась из-за полиции Нью-Йорка
Учёные предупредили о наиболее опасном сценарии заболевания COVID-19
Пассажир поезда закрылся в купе и ранил сотрудников полиции и Росгвардии
Полиция задержала четвёртого участника нападения в Новой Москве
Нападавший на мужчину с ребёнком в Новой Москве опроверг использование ножа
В Свердловской области расстрелявший машину врача и больницу признал свою вину

В Госдуме оценили желание США уберечь Украину в Чёрном море: "Лжепомощь"

Политика

Член комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев прокомментировал призывы сенаторов США усилить их военную мощь в Чёрном море ради спасения Украины.

В Госдуме оценили желание США уберечь Украину в Чёрном море: "Лжепомощь"

Как заявил парламентарий, подобные высказывания политиков нарушают политическое и военное право. Призывы утвердить влияние в Чёрном море под предлогом защиты Украины не являются чёткой позицией Америки, подчеркнул Шхагошев, поскольку власти этой страны остерегаются реакции Москвы.

"Последнее время самой серьёзной угрозой для Украины является подобная лжепомощь, которую могут оказать такими высказываниями и заявлениями", — заключил парламентарий в разговоре с РИА Новости.

Ранее республиканцы Майк Роджерс и Майк Тернер попросили американского лидера Джозефа Байдена усилить вооружённое присутствие страны в Чёрном море, чтобы уберечь Украину. Политики указали на наращивание военных сил российскими властями рядом с её границей. Доказательством для конгрессменов послужили спутниковые снимки, на которых разглядели танки нашей страны. Вместе с этим сенаторы традиционно потребовали Байдена сдерживать Россию.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Взбаламутить воды: зачем корабли США прибыли в Черное море
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Олег Артюков
Последние материалы
Стало известно о разработке символики Союзного государства
США пожаловались Евросоюзу на российские войска возле границ с Украиной
Стиснутые зубы и кулак под щёку вызывают головную боль
Подозреваемых в нападении в Новой Москве обвинят в покушении на убийство
Мужчины с синдромом Клайнфельтера имеют дополнительную Х-хромосому от матери или отца
В Госдуме оценили желание США уберечь Украину в Чёрном море: "Лжепомощь"
Восемь человек погибли в ходе давки на концерте Трэвиса Скотта в Хьюстоне
В Татарстане начнут требовать QR-код в общественном транспорте
Премьера фильма Пригожина "16-й" не состоялась из-за полиции Нью-Йорка
Учёные предупредили о наиболее опасном сценарии заболевания COVID-19
Популярное
Общество
Политолог: преемник Путина должен устроить все политэлиты. Такой человек один

Очередная версия на тему "кто заменит Путина на посту президента" от политолога Павла Салина.

Политолог: преемник Путина должен устроить все политэлиты. Такой человек один
Мясников прокомментировал увольнение врачей, отказавшихся вакцинироваться
Здоровье
Мясников прокомментировал увольнение врачей, отказавшихся вакцинироваться
Новости Белоруссии
Киев перед дилеммой: покарать Лукашенко за Крым или замёрзнуть зимой
Шоу-бизнес
Малахов заявил, что у него с Собчак есть общий ребёнок
Ирина Шлионская Студенческие братства Америки: не так страшен чёрт, как его малюют Ирина Шлионская Любовь Степушова Жестокие русские - не хотят бесплатно отдавать свой газ Молдавии Любовь Степушова Дмитрий Соколов Потушить солнце: стартовал новый проект Билла Гейтса? Дмитрий Соколов
Мир. Новости мира
В Киеве выдвинули России претензии на пять областей
Шоу-бизнес
Михаилу Цивину приглянулась квартира покойного Игоря Кириллова
Садальский обратился к Собчак в день её рождения
Шоу-бизнес
Садальский обратился к Собчак в день её рождения
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников