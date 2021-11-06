В Госдуме оценили желание США уберечь Украину в Чёрном море: "Лжепомощь"

Член комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев прокомментировал призывы сенаторов США усилить их военную мощь в Чёрном море ради спасения Украины.

Как заявил парламентарий, подобные высказывания политиков нарушают политическое и военное право. Призывы утвердить влияние в Чёрном море под предлогом защиты Украины не являются чёткой позицией Америки, подчеркнул Шхагошев, поскольку власти этой страны остерегаются реакции Москвы.

"Последнее время самой серьёзной угрозой для Украины является подобная лжепомощь, которую могут оказать такими высказываниями и заявлениями", — заключил парламентарий в разговоре с РИА Новости.

Ранее республиканцы Майк Роджерс и Майк Тернер попросили американского лидера Джозефа Байдена усилить вооружённое присутствие страны в Чёрном море, чтобы уберечь Украину. Политики указали на наращивание военных сил российскими властями рядом с её границей. Доказательством для конгрессменов послужили спутниковые снимки, на которых разглядели танки нашей страны. Вместе с этим сенаторы традиционно потребовали Байдена сдерживать Россию.

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