Политолог напомнил, чем обернулось изгнание олигархов из политики в России

Политолог Дмитрий Журавлев напомнил, что в то время, когда президентом был Дмитрий Медведев, у российских либералов появились надежда на то, что появился противовес Владимиру Путину.

Эксперт напомнил, что "процесс выдавливания олигархов из политики затронул информационную сферу — кризис вокруг НТВ, что породило недовольство Путиным и шире — режимом со стороны либеральной интеллигенции".

Однако, отметил Дмитрий Журавлев, противоречить пользовавшемуся огромной поддержкой жителей России президенту было себе дороже. Новая надежда появилась в 2008 году, когда главой государства был избран Дмитрий Медведев.

Тогда, отмечает политолог, либералы придумали миф о двух башнях Кремля: консервативно-силовой и либерально-экономической.

"Эти люди искренне не понимали, что существенных идеологических различий между Ельциным, Путиным и Медведевым нет: все трое видели путь развития России в рыночной экономике, но тяготели к жесткой вертикали управления. Во внешней политике все трое старались вписаться в западный мир, но требовали хотя бы минимального учета интересов России", — отмечается в материале политолога, опубликованном на сайте ИА "Реалист".

Когда же Дмитрий Медведев поддержал "Единую Россию" на выборах в 2011 году, некоторые представители либеральной общественности восприняли это как предательство и вознегодовали.

По мнению политолога, в результате появилась радикальная оппозиция, которая ставила перед собой задачу не воздействия на существующую власть, а ее ликвидацию. Власть, в свою очередь, должна была учитывать этот фактор, чтобы принимать такие решения, которые не привели бы е ее ослаблению. А потому "степень свободы власти пусть несущественно, но уменьшилась", полагает Дмитрий Журавлев.