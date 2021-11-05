Депутат от Крыма попросил Лукашенко развеять миф об оккупации полуострова

Депутаты Государственной Думы от Крыма Михаил Шеремет обратился к белорусскому лидеру Александру Лукашенко и призвал принять полуостров частью Российской Федерации.

Как объяснил парламентарий, таким образом президент Белоруссии запомнится как политик, который проявил уважение к выбору крымчан. Они ожидают этого от Лукашенко, подчеркнул Шеремет. Он также напомнил о заинтересованности Крыма в экономическом партнёрстве с Белоруссией.

"Это (признание Крыма Лукашенко. — Прим. ред.) не только укрепит наши российско-белорусские отношения, но и поставит точку на спекуляциях наших оппонентов, которые из года в год тиражируют миф о якобы оккупации полуострова", — заявил член Госдумы, которого цитирует РИА Новости.

Ранее на заседании Высшего госсовета Союзного государства Лукашенко пожаловался на российского президента Владимира Путина, который посетил Крым один, а не вместе с коллегой. В шутливом тоне белорусский лидер негодовал, что Украина закрыла воздушное пространство, а потому на полуостров возможно попасть только с помощью Москвы. Путин же порекомендовал коллеге в случае визита взглянуть на мемориальный комплекс, который посвятили окончанию гражданской войны.

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