Экс-акционеры ЮКОСа оценили новый поворот в их деле: "Мы изучим решение"

Экс-акционеры нефтяной компании ЮКОС прокомментировали решение Верховного суда Нидерландов и заявили, что в итоге Россия всё равно выплатит им свыше 50 миллиардов долларов компенсации.

Бывшие владельцы корпорации в совместном сообщении подчеркнули, что проанализируют выводы Верховного суда, который отменил решение по "делу ЮКОСа", а также указал на ошибки апелляционного суда Гааги. Его сотрудники ошибочно не обратили внимание на доводы российской стороны о мошенничестве в арбитражном процессе.

"Мы уверены, что апелляционный суд Амстердама отклонит безосновательные претензии Российской Федерации и оставит в силе арбитражные решения", — сказали бывшие акционеры, слова которых приводит Reuters.

Ранее новый поворот в "деле ЮКОСа" прокомментировала Генеральная прокуратура России. Представители ведомства заявили, что решение суда демонстрирует принцип независимости закона. Также они отметили: Генпрокуратура ожидает от разбирательства в Амстердаме исхода в свою пользу. Решение может затянуться на два года, добавили в пресс-службе ведомства.

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