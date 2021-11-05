Экс-президента Украины Януковича подозревают в создании ОПГ

Бывшего главу Украины Виктора Януковича подозревают в создании ОПГ во время "евромайдана" в Киеве, сообщили в Государственном бюро расследований страны.

По версии следствия, в состав организованной преступной группы входили бывшие сотрудники МВД, СБУ и Вооружённых сил Украины. Все они обвиняются в совершении тяжких и особо тяжких преступлений в ходе акций протеста, которые проходили в столице с 18 по 20 февраля 2014 года.

Как сообщили в Государственном бюро расследований, члены ОПГ под руководством Януковича могли совершить несколько терактов "с целью запугивания населения, что привело к гибели людей".

По предварительным данным, из-за действий чиновников скончались 76 граждан Украины и ещё более 800 получили травмы разной степени тяжести.

Ранее Януковичу вынесли обвинительный приговор по делу о государственной измене. Ему заочно назначили наказание в виде 13 лет тюрьмы.

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