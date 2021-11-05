Китай призвал США раскрыть подробности аварии с атомной подлодкой

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь потребовал, чтобы США предоставили детальные подробности инцидента с атомной подводной лодкой в Южно-Китайском море.

Также дипломат попросил прекратить демонстрацию американских сил и организацию провокаций в регионе, передаёт РИА Новости.

"Призываем США подробно разъяснить обстоятельства аварии, а также в полной мере отреагировать на озабоченность и опасения стран региона", — сказал Вэньбинь.

Во вторник, 2 октября, ударная атомная подлодка США столкнулась с неизвестным объектом, когда находилась в подводном положении. В результате аварии пострадали 11 членов экипажа.

Затем в американском флоте сообщили, что судно наткнулось на гору, находящуюся под водой. Троих офицеров, осуществлявших командование, уволили в связи с утратой доверия. Сейчас специалисты оценивают степень повреждения подводной лодки, после чего её отправят на ремонт.

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