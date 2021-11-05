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МИД КНР: США должны прекратить все манипуляции вокруг происхождения COVID-19

Политика

Представитель МИД Китая Ван Вэньбинь призвал американцев прекратить все политические манипуляции вокруг темы, связанной с происхождением коронавируса.

МИД КНР: США должны прекратить все манипуляции вокруг происхождения COVID-19

Ранее в Белом доме заявляли, что США продолжит оказывать давление на КНР, чтобы выявить первопричины возникновения COVID-19. Вместе с тем власти Китая требуют разобраться в проблеме с помощью науки, передаёт РИА Новости.

"Мы в очередной раз призываем США прекратить политические манипуляции, вернуться на правильный путь сплочённости в борьбе с пандемией и поиска источника происхождения коронавируса научным путём", — сказал Вэньбинь.

Также он добавил, что американцы должны обеспечить прозрачность исследований. Дипломат пообещал сотрудничать с США и оперативно реагировать на возможные опасения по поводу дальнейшего распространения COVID-19.

Ранее представители ВОЗ докладывали, что коронавирус, скорее всего, передался человеку от летучих мешей через другое животное. Однако это не окончательные результаты, исследования в этом направлении продолжаются.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Олег Артюков
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