Володин пообещал оперативное решение Госдумы по делу Рашкина

Госдума незамедлительно рассмотрит вопрос изъятия у Валерия Рашкина депутатского иммунитета в случае соответствующего обращения генпрокурора, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

"Если… генеральный прокурор обратится в Государственную думу с просьбой о снятии иммунитета, которым обладает Рашкин Валерий Фёдорович…, мы не будем откладывать рассмотрение вопроса, незамедлительно назначим заседание, заслушаем аргументы генерального прокурора и примем решение", — цитирует Володина ТАСС.

Напомним, в настоящее время правоохранители проверяют депутата Рашкина на причастность к незаконной охоте на лося в Саратовской области.

Факт преступления выявили 29 октября. В нескольких километрах от посёлка Лысые Горы в машине, которую вёл Рашкин, обнаружили тушу лося.

В районе места происшествия были изъяты чехлы от охотничьего оружия, охотничий карабин с прицелом ночного видения, треногу и патроны, а также охотничий билет и разрешение на хранение и ношение оружия на имя Рашкина. Кроме того, были обнаружены стреляные пуля и гильза.

По факту незаконной охоты завели уголовное дело, расследованием которого занялся Центральный аппарат СКР.

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