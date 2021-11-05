Пушков высказался о "партнёрах" России: что для них ни делай - всё не так

Контракт на поставку российского газа в Молдавию, который был, в прямом смысле слова, жизненно необходим Кишинёву, стал для властей страны поводом для серии политически мотивированных высказываний.

Напомним,

президент Молдавии Майя Санду вдруг непонятно с чего горячо поблагодарила (почему-то) США "за поддержку во время криза с газом",

премьер Наталья Гаврилица горько сетовала на "жёсткость Газпрома".

Такое странное поведение глав правительства Молдавии удивило и возмутило российского сенатора Алексей Пушкова, который констатировал: что бы Россия не сделала, "партнёрам" всё не так, всё плохо.

Не было контракта — плохо, заключили — опять плохо, потому что "жестоко", зато США, которые ни одного кубометра не дали — хорошие, их "горячо благодарят".

Не обошёл Пушков вниманием и "связанную тему" — предупреждение поляка Павла Маевского, главы нефтегазового концерна PGNiG, который в газовом контракте Молдавии с Россией увидел "риск зависимости от Газпрома для Европы":

"…мы же не мешали Кишиневу закупать газ хоть у Польши, хоть у Украины, хоть у Катара или Индонезии. Но Кишинев почему-то сам выбрал <…> газ из России. Выбрал из-за приемлемой цены и гарантированности поставок. А польская сторона, как всегда злобствует, да еще и просит Газпром снизить цену на газ — дорого, мол, очень, газовый кризис в Европе. Дорого ? Не берите", — написал сенатор в своём ТГ-канале.

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