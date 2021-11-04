Саакашвили заявил, что не мечтает о высокопоставленной должности в Грузии

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который сейчас находится в тюрьме, заявил, что он не рассчитывает на высокопоставленную должность в стране.

В своём Facebook-аккаунте политик попросил грузинский народ помочь ему выбраться на свободу, в очередной раз назвав себя "личным пленником Владимира Путина".

"Я не хочу никакой должности, я хочу жизни, свободы, возможности свободно перемещаться по Грузии, быть среди свободных, счастливых людей", — написал Саакашвили.

Он также сообщил, что не верит в помилование со стороны действующего президента Грузии Саломе Зурабишвили. Однако бывший глава государства поблагодарил всех политических деятелей, которые защищают его и выходят на протесты в знак солидарности с ним.

Первого октября Саакашвили задержали и поместили в грузинскую тюрьму. Он заочно осуждён по двум уголовным делам и приговорён в общей сложности к девяти годам лишения свободы.

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