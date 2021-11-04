Депутат Гео Лерос показал Зеленскому средний палец

Сегодня, 4 ноября, во время пленарного заседания Верховной рады народный депутат Гео Лерос раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского и показал ему средний палец.

После инцидента спикер Руслан Стефанчук решил выключить Леросу микрофон, сообщается в телеграм-канале издания Страна.ua.

Позже нардеп уточнил, что жест предназначался не только Зеленскому, но и руководителю Офиса президента Андрею Ермаку.

"Добрый день, господин президент! Вижу ваш Ермак тоже здесь. Я хочу вам сказать, что я не боюсь говорить правду. Вы можете сколько угодно травить на меня свои правоохранительные органы, клепать дело. Но я не боюсь говорить правду. Вы — главный предатель в стране!" — заявил Лерос, после чего показал средний палец.

Также депутат назвал Зеленского и Ермака "смешными диктаторами" и "Лукашенко на минималках". По его мнению, из-за них государство страдает от коррупции.

"Мой фак означал ровно следующее: ваше место не на руководящей должности, а в тюрьме", — пояснил Лерос.

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