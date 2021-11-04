"Верни 40 миллионов": в Раде устроили демарш во время выступления Зеленского

Во время выступления президента Владимира Зеленского в Раде депутаты от фракции "Европейская солидарность" бывшего руководителя страны Петра Порошенко устроили демарш.

В четверг, 4 ноября, Зеленский приехал в парламент, чтобы познакомить политиков с кандидатом на должность главы Минобороны Алексеем Резниковым. Когда президент появился перед собравшимися, депутаты от "Европейской солидарности" подняли плакаты:

"Зеофшор. Верни 40 миллионов долларов, которые украл с Коломойским", "Зекатастрофа. Дай Украине кислород", "Зе, почему слил операцию вагнеровцев?".

Депутаты от пропрезидентской партии "Слуга народа" негативно оценили действия коллег и потребовали, чтобы их привлекли к дисциплинарной ответственности за нарушение правил поведения, передаёт Страна.UA. После этого Верховная рада назначила Резникова министром. За него проголосовали 273 человека.

Ранее Международный консорциум журналистов-расследователей опубликовал "досье Пандоры", где сообщается о причастности Зеленского и других мировых лидеров к офшорным схемам.

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