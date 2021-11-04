Посла Боливии уволили после скандального видео в TikTok

Боливия освободила от должности посла в Парагвае, который опубликовал скандальное видео в TikTok об одной из культурных традиций страны.

Посол Марио Кронембольд с иронией отозвался об употреблении национального парагвайского напитка терере, готовящегося из сушёных молотых листьев и молодых веток падуба на холодной воде со льдом.

При этом на видеозаписи дипломат попытался спародировать акцент жителей Парагвая.

"В связи с дипломатическим недоразумением, которое произошло по вине посла Марио Кронембольда Апонте в Республике Парагвай, мы сообщаем, что он был незамедлительно вызван в МИД Боливии в Ла-Пасе. После получения отчёта и его оценки посол Кронембольд был отправлен в отставку", — цитирует ТАСС представителя МИД Боливии.

В палате депутатов Парагвая ролик, выложенный на платформу TikTok, назвали оскорбительным для народа. Кронембольд признан персоной нон-грата.

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