Пушков высмеял Зеленского за фото с Байденом: "Самый счастливый миг"

Российский сенатор Алексей Пушков нелестно прокомментировал совместное фото президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского. Пушков назвал "восторженный взгляд" лидера Незалежной "самым счастливым мигом в жизни".

Совместное фото с американским лидером Зеленский запостил в своём аккаунте в Тwitter. Президенты встретились на климатическом форуме в Глазго.

"Зеленский так впился взглядом в Байдена, его лицо выражает такой неподдельный восторг, словно это самый счастливый миг в его жизни. А, может быть, видеть Байдена и есть для него высшее счастье?" — написал сенатор в своём Telegram-канале.

Пушков отметил, что счастье "у каждого своё".

Ранее российский сенатор порекомендовал НАТО "расстаться со сладкими снами" про Россию. Пушков посоветовал представителям ведомства подумать над тем, как руководство альянса довело до того, что блок "утратил все контакты с Россией".

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