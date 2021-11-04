"Путин спас планету": немцы отреагировали на критику Байдена в адрес России

Подписчики немецкого издания Der Spiegel обрушились с критикой на американского лидера Джо Байдена, который ранее обвинил Россию в игнорировании проблем климата.

По мнению немцев, президент РФ Владимир Путин как раз решает глобальные вопросы. Они посоветовали Байдену прекратить ругать Россию за отказ от очного участия в конференции.

"И чего Байден ругает лидеров России и Китая? Путин и Си хотя бы спасли планету от выхлопов, которыми испортили бы атмосферу несущие их в Рим и Глазго самолёты. Вся эта конференция по климату не имеет ни ценности, ни смысла", — написал один из читателей издания.

Некоторые пользователи убеждены: упрёки Байдена можно направить не только на Россию и Китай, но и на "непогрешимые" США и ФРГ.

"Германия делает в среднем на одного жителя намного больше выхлопов и выбросов в землю, в воздух и воду, чем Китай в расчёте на одного человека", — отметил подписчик.

Конференция по климату в Глазго проходит с 31 октября по 12 ноября. Планируется, что политики примут ряд документов по снижению выбросов и достижению углеродной нейтральности.

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