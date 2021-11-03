Экс-врач Навального критикует призывы оппозиции прививаться импортными вакцинами

Глава профсоюза "Альянс врачей"* Анастасия Васильева весьма резко отозвалась относительно идеи прививаться иностранными вакцинами от коронавируса.

С этой идеей последние несколько недель активно выступает бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков, который сейчас находится за пределами России. Он, в частности, опубликовал видеоролик, в котором призвал государство закупать импортные вакцины. И понятное дело, речь не о китайских или индийских, а о Moderna и Pfizer.

Ранее Дмитрий Гудков уверял, что импортные вакцины от коронавируса в Россию не ввозят, потому что "режиму" якобы не нужна конкуренция.

В ответ на ролик экс-депутата на youtube-канале "Альянс врачей" было опубликовано видео, в котором Анастасия Васильева весьма эмоционально критикует инициативу Дмитрия Гудкова. По её мнению, в нынешних условиях непозволительно, чтобы государство тратило средства на закупку импортных вакцин.

"Если у нас есть не менее эффективный и безопасный свой иммунный препарат, доступный всем гражданам, государство не имеет права обкрадывать своих налогоплательщиков в такой критический для страны момент. Лучше потратить эти деньги на зарплату медикам", — заявила Васильева.

Она считает, что закупка импортных вакцин не увеличит темпы вакцинации. По её мнению, государству, врачам и лидерам мнений стоит в доступной форме объяснять гражданам пользу прививок от COVID-19.

Ранее Анастасию Васильеву представляли как врача Алексея Навального. Однако в сентябре Васильева попросила более не ассоциировать её и "Альянс врачей" с Фондом борьбы с коррупцией**.

* Признан в России иностранным агентом.

**Запрещён в России, ликвидирован по решению суда, признан иностранным агентом и экстремистской организацией.

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