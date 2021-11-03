Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал публикацию Financial Times, в которой утверждается, что Россия занимает второе место в мире (после США) по смертности от коронавируса.
Песков призвал следовать данным Росстата и оперативного штаба о смертности в России от коронавируса, а не ориентироваться на газетные публикации.
"Непонятно, на основе каких критериев считала Financial Times, поэтому я не склонен использовать эту информацию в качестве первоисточника", — цитирует представителя Кремля РИА Новости.
По словам пресс-секретаря президента РФ, Росстат и цифры, которые назывались вице-премьером Татьяной Голиковой, являются первоисточником.
Ранее в британском издании вышла статья, где сообщается, что избыточная смертность от COVID-19 в России с начала пандемии составила 753 тысячи человек.
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