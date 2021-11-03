Слова Байдена о "горящей тундре" в России назвали ляпом

Руководитель комитета Совфеда по аграрной политике и природопользованию Алексей Майоров прокомментировал слова американского лидера Джо Байдена о том, что в России "горит тундра".

По мнению Майорова, президент США читал заготовленный текст на пресс-конференции, предварительно не проверив информацию, передаёт РИА Новости.

"Он не в первый раз допускает подобные ляпы", — сказал политик.

При этом Майоров добавил, что летом в РФ действительно были природные пожары, но сейчас все возгорания уже локализованы. Он убеждён: для решения экологических и климатических вопросов государствам нужно объединяться, а не "перекидываться" обвинениями друг с другом.

Ранее Джо Байден заявил, что представителям России стоило бы очно приехать на саммит G20, так как в стране наблюдаются большие проблемы с климатом, которые нужно решать в ближайшее время.

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