Россия и Китай вступились за Северную Корею, народ которой голодает

Китай и Россия настоятельно призывают Совет Безопасности ООН отменить целый ряд санкций против Северной Кореи, начиная от экспорта морепродуктов и текстиля и заканчивая ограничением импорта нефтепродуктов и запретом для её граждан работать за рубежом и отправлять деньги домой.

В проекте резолюции, распространенном среди членов Совета, с которым ознакомилась АР, подчеркиваются экономические трудности, накрывшие Северную Корею, и говорится, что санкции должны быть отменены "с целью улучшения условий жизни гражданского населения”.

Этот проект резолюции дополняет аналогичный документ, предлагавшийся Россией и Китаем в декабре 2019 года. Тогда резко против были западные страны и до голосования дело так и не дошло.

"Несколько дипломатов ООН, выступая на условиях анонимности, поскольку проект не был обнародован, указали, что и в этот раз инициатива, вероятно, столкнется с аналогичной тяжелой борьбой", — пишет АР.

Напомним, сейчас Северная Корея изо всех сил пытается справиться с растущими ценами на товары, нехваткой лекарств и других предметов первой необходимости. А на днях стало известно, что страну накрывает голод и, дабы спастись от него, люди начали выращивать на мясо чёрных лебедей.

Что предлагают Россия и Китай

Китайско-российский проект призывает все страны-члены ООН активизировать усилия по оказанию гуманитарной помощи, "включая, но не ограничиваясь, продовольствием, удобрениями и медикаментами”, а также по предоставлению товаров, материалов, технологий и финансовых услуг, необходимых Северной Корее для борьбы с COVID-19, улучшения условий жизни и развития экономики.

Длинный список строительных и гуманитарных товаров, которые могли бы быть освобождены от санкций, включает бульдозеры и пожарные машины; материалы для железных дорог и управления движением; кондиционеры и радиаторы отопления; железные или стальные детали для крыш и окон; винты и болты; швейные иглы и пылесосы; кухонные принадлежности и оборудование; сельскохозяйственное оборудование, велосипеды и огнетушители.

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