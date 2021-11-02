"Единая Россия" исключила депутата, который проголосовал против бюджета

"Единая Россия" приняла решение исключить из партии депутата Евгения Марченко, который проголосовал против бюджета. Президиум Генсовета ЕР порекомендовал исключить его из фракции Госдумы.

В Генсовете заявили, что это адекватное решение комиссии по этике и президиума.

"Мы системная ответственная партия, а не клуб по интересам", — приводит РИА Новости слова секретаря Генсовета "Единой России" Андрея Турчака.

Он обозначил общую позицию партии, которая закреплена уставом: обязанность парламентария — это открыто высказывать своё мнение в партийной дискуссии, а также поддерживать окончательно принятое коллегиальное решение. Турчак сделал акцент на том, что одобренный бюджет основывается на прямых поручениях главы государства и наказах избирателей.

Ранее депутат Госдумы Евгений Марченко заявил, что считает несправедливой рекомендацию комиссии "Единой России" по этике исключить его из партии. Он подчеркнул, что покидать Госдуму не собирается.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.