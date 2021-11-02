"Единая Россия" приняла решение исключить из партии депутата Евгения Марченко, который проголосовал против бюджета. Президиум Генсовета ЕР порекомендовал исключить его из фракции Госдумы.
В Генсовете заявили, что это адекватное решение комиссии по этике и президиума.
"Мы системная ответственная партия, а не клуб по интересам", — приводит РИА Новости слова секретаря Генсовета "Единой России" Андрея Турчака.
Он обозначил общую позицию партии, которая закреплена уставом: обязанность парламентария — это открыто высказывать своё мнение в партийной дискуссии, а также поддерживать окончательно принятое коллегиальное решение. Турчак сделал акцент на том, что одобренный бюджет основывается на прямых поручениях главы государства и наказах избирателей.
Ранее депутат Госдумы Евгений Марченко заявил, что считает несправедливой рекомендацию комиссии "Единой России" по этике исключить его из партии. Он подчеркнул, что покидать Госдуму не собирается.
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