Политолог назвал причины разочарования украинцев в партии "Слуга народа"

Политолог, историк, председатель правления фонда "Украинская политика" Константин Бондаренко прокомментировал Pravda.Ru информацию о падении рейтинга партии украинского лидера Владимира Зеленского "Слуга народа".

"Обрушения нет реального, поэтому говорить о резком падении рейтингов партии власти не приходится. Более того, если бы выборы проходили в ближайшее время, то снова бы наибольшее количество голосов получила именно эта политическая сила. Так показывает социология", — сказал Бондаренко.

Тем не менее украинцы разочарованы партией власти, считает политолог.

"Любая политическая сила после выборов сталкивается с разочарованием, а в данной ситуации были завышены ожидания от людей, которые пришли в политику из неполитической среды. Считалось, что эти люди будут абсолютно другими, не будут запятнаны в коррупционных скандалах. А потом стало очевидно, что эти люди действуют по тем же правилам, что и их предшественники", — отметил собеседник издания.

По мнению эксперта, у партии "Слуга народа" сегодня нет конкурентов на политической арене Украины.

"На Украине сегодня существует разочарование практически во всех политиках, однако у "Слуги народа" даже при падении рейтинга нет реальных оппонентов, которые бы могли им составить конкуренцию", — подчеркнул Бондаренко.

Ранее социологическая служба центра Разумкова провела соцопрос, который показал, что на Украине уровень поддержки пропрезидентской партии "Слуга народа" упал за месяц с 22% до 15%, однако эта политическая сила по-прежнему является лидером электоральных симпатий.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.