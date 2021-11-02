Путин: Россия научилась эффективно бороться с беспилотниками

Президент России Владимир Путин заявил, что российские военные научились отражать атаки беспилотных летательных аппаратов, которые всё чаще используются армиями мира в конфликтах последних лет и являются опасным оружием.

На совещании с представителями Вооружённых сил РФ и оборонной отрасли лидер страны затронул тему беспилотной авиации. Он напомнил про ситуацию в Сирии, когда террористы атаковали с помощью беспилотников российскую базу Хмеймим.

"Мы научились отражать эти атаки и делаем это достаточно эффективно", — цитирует Путина РИА Новости.

Путин призвал активно внедрять перспективные технологии, в том числе искусственный интеллект, при развитии беспилотной военной авиации. По словам лидера страны, в настоящее время Россия располагает двумя тысячами БПЛА.

Ранее армия Украины впервые использовала в Донбассе турецкий беспилотник Bayraktar, который уничтожил пушку ополченцев. Минские соглашения запрещают использовать боевую авиацию и беспилотники на линии соприкосновения.

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