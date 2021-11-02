Кремль отреагировал на статью Politico о танках "на границе с Украиной"

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал публикацию американского издания Politico со спутниковыми снимками, на которых якобы изображены российские танки на границе с Украиной.

Как сообщили корреспонденты Politico, военные из РФ разместили свою технику в районе Ельни в Смоленской области, расположенной в непосредственной близости с Украиной. Песков подчеркнул, что на подобные материалы не следует обращать внимания, ведь на фотографиях показана совершенно другая местность, передаёт РИА Новости.

"Само качество публикаций лучшим образом свидетельствует о том, что не нужно тратить время на знакомство с такими некачественными вбросами", — отметил государственный деятель.

Он добавил, что передвижение военной техники или армейских подразделений по территории России является исключительно "нашим делом". По его словам, РФ никому не угрожала и не представляет опасности для других государств, особенно на фоне агрессивных действий НАТО.

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