Трёх потенциальных преемников Путина назвал Удальцов: пора в отставку подавать

Трёх "более очевидных" преемников после ухода с поста президента Владимира Путина назвали в движении "Левый фронт". По словам лидера социалистического движения Сергея Удальцова, у действующего правительства есть задача "сохранить монополию на власть".

Удальцов заявил, что президенту и "приближённым" нужно было бы подавать в отставку уже сейчас на фоне коронавирусной инфекции, нехватки средств у населения и высокой смертности.

"У президента Путина и его окружения задача провести транзит в своих интересах, сохранить монополию на власть и куражиться над Россией ещё долгие годы. Тем временем страна вымирает. Я бы на месте Путина и его команды, глядя как люди тысячами умирают каждый день от коронавируса, подал в отставку", — заявил Удальцов в эфире официального youtube-канала издания "Свободная пресса".

Впрочем, Удальцов уверен, что на "смену" Путину придут "достойные" кандидаты.

"Например, Павел Грудинин (общественный деятель и член КПРФ), Николай Бондаренко, Николай Платошкин. В КПРФ есть масса достойных людей", — заявил глава "Левого фронта".

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление члена политкомитета партии "Яблоко" Сергея Митрохина. По мнению политика, "Владимир Путин уже неприлично долго находится у власти". Представители фракции КПРФ предложили в этом вопросе ориентироваться на Конституцию.

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