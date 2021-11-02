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Путин: на входящие в воды РФ корабли НАТО надо смотреть в прицел систем обороны

Политика

Владимир Путин во время встречи с руководством Минобороны подчеркнул необходимость дальнейшего совершенствования оборонных возможностей страны, особенно в секторе воздушного пространства.

Путин: на входящие в воды РФ корабли НАТО надо смотреть в прицел систем обороны

"Эта потребность вызвана разработкой ведущими странами инновационного ударного оружия с улучшенными скоростными параметрами, — сказал президент, добавив, что активизация деятельности НАТО вдоль границ России "ещё больше усиливает эту потребность".

По словам Путина, общая военно-политическая ситуация "требует дальнейших усилий, отчасти вызванных увеличением числа полетов НАТО вблизи России и появлением кораблей НАТО с управляемыми ракетами в Балтийском и Черном морях”.

Говоря это, президент имел в виду американский десантный корабль"Маунт Уитни", который вошел в Черное море так близко к российской территории, что "его можно было увидеть в бинокль или через прицел систем обороны".

Напомним, командование ВМС США заявило, что флагман Шестого флота США был развернут для "взаимодействия с союзниками по НАТО и партнерами в регионе”.

Американский военный корабль "Маунт Уитни" стал вторым военным судном США, прибывшим в Черное море за несколько последних дней. В субботу эсминец USS Porter, вооруженный управляемыми ракетами, вошел вводы региона.

Министр иностранных дел Сергей Лавров тогда заявил, что "такие действия являются частью последовательной политики Вашингтона по разжиганию конфронтации между Россией и ее черноморскими соседями, многие из которых являются членами НАТО".

"Демонстрация флага ВМС США в Черном море — не единичный случай. Было несколько раз, когда Соединенные Штаты прямо объясняли необходимость того, чтобы их военные корабли вошли в этот водный путь, чтобы сдержать "Россию", — сказал Лавров в воскресенье в кулуарах саммита G20 в Риме.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Олег Артюков
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