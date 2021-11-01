Российский дипломат заявил о превращении космоса в арену боевых действий

Замглавы российской делегации в Первом комитете Генассамблеи ООН Андрей Белоусов заявил о возрастающей угрозе превращения космоса в арену боевых действий, что может привести к катастрофическим последствиям.

По словам Белоусова, которого цитирует РИА Новости, некоторые страны уже занимаются реализацией курса, направленного на "размещение оружия в космосе и силовое воздействие на космические объекты". Кроме того, они "планируют ведение боевых действий в космическом пространстве", отметил дипломат на заседании Первого комитета, который занимается вопросами разоружения и международной безопасности.

В течение последних 40 лет Москва призывает международное сообщество разработать многосторонний юридически обязывающий инструмент, запрещающий размещения любого вооружения в космосе.

В прошлом году президент США Дональд Трамп утвердил новую национальную космическую стратегию. В документе указано, что космическое пространство является потенциальной ареной боевых действий, и США должны быть готовы в случае необходимости защитить свои "национальные интересы в космосе".

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