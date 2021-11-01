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В Совфеде оценили слова главы "Нафтогаза" о возможной войне с Россией из-за газа

Политика

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал для Pravda.Ru заявление главы "Нафтогаза" Юрия Витренко о повышении риска войны с Россией из-за отсутствия транзита газа.

В Совфеде оценили слова главы "Нафтогаза" о возможной войне с Россией из-за газа

"Витренко — глава "Нафтогаза", а не министр обороны Украины, не министр иностранных дел Украины. И делать такие заключения Витренко по его нынешнему статусу вряд ли правильно. Конечно, они очень хотели бы, чтобы "Северный поток-2" не был запущен, чтобы транзит сохранился, наверное, в тех объёмах, которые были до 2014 года. Зарабатывают на этом хорошие деньги", — сказал Цеков.

По мнению сенатора, Киев мечтает о том, чтобы предъявить какой-нибудь иск к России, выиграть его и получить деньги.

"У них потребительская идеология и потребительское отношение какого-то постоянного нахлебника. Причём не только к России, а к странам Евросоюза, я думаю, и от американцев они что-то постоянно хотят. Вместо того, чтобы строить нормальную экономику и политику, они занимаются в основном попрошайничеством", — отметил собеседник издания.

Цеков убеждён, что подобные высказывания направлены против "Северного потока-2".

"Пытаются всё-таки не допустить полноценной работы "Северного потока-2". При этом они считают, что это гарантирует транзит газа через Украину в больших объёмах. Они хотят на этом зарабатывать. Их желание понятно", — заявил сенатор.

Ранее глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко заявил в интервью Financial Times, что запуск "Северного потока-2" повышает риск войны между Россией и Украиной. Он считает, что запуск газопровода избавит Россию от "сдерживающего фактора", и Украина станет более уязвимой к "российскому вторжению".

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"Украина не сможет без газа из России"
Автор: Игорь Рябов, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Олег Артюков
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