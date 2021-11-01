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Депутат, которого хотят исключить из ЕР, отказался покидать Госдуму

Политика

Депутат Госдумы Евгений Марченко заявил, что считает несправедливой рекомендацию комиссии "Единой России" по этике исключить его из партии. Он подчеркнул, что покидать Госдуму не собирается.

Депутат, которого хотят исключить из ЕР, отказался покидать Госдуму

Пресс-служба "Единой России" ранее сообщила, что партийная комиссия по этике рекомендовала исключить Марченко из партии, поскольку он проголосовал против принятия бюджета в первом чтении. 

Заместитель секретаря генсовета "Единой России" Евгений Ревенко в связи с этим отметил, что в уставе партии закреплено положение, согласно которому депутат должен действовать согласно решениям центральных органов партии. Он может отстаивать свою позицию, но после принятия финального решения обязан придерживаться коллегиальной позиции.

Евгений Марченко назвал решение партийной комиссии по этике "несправедливым" и "чересчур жестким". "У нас, бывало, на протяжении прошлого созыва, что (депутаты) голосовали против (законопроекта), но такой реакции не было на это", - сказал Марченко РИА "Новости".

Депутат отметил, что согласно статье 23 закона о политических партиях, члены такой партии не связаны ее решениями "при исполнении своих должностных или служебных обязанностей, за исключением лиц, работающих в руководящих и контрольно-ревизионных органах политической партии, ее региональных отделений или иных структурных подразделений".

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"Я поступил так, как поступил. У меня свое обоснование. Я поменять ничего не могу. Они повели себя так, как посчитали нужным. Может, мы еще наладим взаимоотношения. Но приятного здесь мало", - сказал Марченко.

Ранее он объяснил, что в ходе обсуждения бюджета ему не дали задать вопрос министру финансов Антону Силуанову по поводу строительства в Санкт-Петербурге центра высокотехнологичной педиатрии.

Евгений Марченко в 2007 году был избран депутатом заксобрания Санкт-Петербурга от партии "Справедливая Россия". В 2011 году снова баллотировался в заксобрание, но уже от "Единой России". Тогда он в депутаты не прошёл, но спустя два года получил вакантный мандат депутата городского парламента.

В 2016 году Евгений Марченко баллотировался от "Единой России" в Госдуму по Северному одномандатному избирательному округу № 213 в Санкт-Петербурге и выиграл выборы. В сентябре этого года он был переизбран в Госдуму по этому же округу. 

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Автор: Олег Артюков, Куратор: Олег Артюков
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