В Госдуме раскритиковали идею об удвоении штрафов за долги по электричеству

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских оценил для Pravda.Ru предложение главы НП "Совет рынка" Максима Быстрова удвоить штрафы за неуплату электроэнергии для предприятий ЖКХ и иных объектов жизнеобеспечения.

"Я категорически отрицательно отношусь к этому вопросу. Потому что мы все понимаем, что неуплата не всегда обусловлена желанием или нежеланием людей. И так штрафов очень много. И введение новых штрафов, я считаю, только ухудшает ситуацию", — сказал Ананских.

Депутат считает, что удвоение штрафов — не выход, поскольку всегда можно добиться возврата задолженности другими методами.

"Я считаю, что это просто непорядочно. Они свою работу просто пытаются переложить на увеличение штрафов. Нельзя все время людей стращать и пугать штрафами. Нужно разговаривать, искать какие-то пути, находить мировое соглашение, по которому давать рассрочку платежей, если есть какие-то большие неплатежи", — отметил собеседник издания.

По мнению Ананских, реализация данной инициативы может привести к озлоблению людей.

Ранее Быстров предложил увеличить вдвое штрафы за неуплату электроэнергии для неотключаемых потребителей (предприятий ЖКХ, объектов жизнеобеспечения, опасных производств) с 100-200 тысяч рублей до 200-400 тысяч.

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