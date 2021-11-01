Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских оценил для Pravda.Ru предложение главы НП "Совет рынка" Максима Быстрова удвоить штрафы за неуплату электроэнергии для предприятий ЖКХ и иных объектов жизнеобеспечения.
"Я категорически отрицательно отношусь к этому вопросу. Потому что мы все понимаем, что неуплата не всегда обусловлена желанием или нежеланием людей. И так штрафов очень много. И введение новых штрафов, я считаю, только ухудшает ситуацию", — сказал Ананских.
Депутат считает, что удвоение штрафов — не выход, поскольку всегда можно добиться возврата задолженности другими методами.
"Я считаю, что это просто непорядочно. Они свою работу просто пытаются переложить на увеличение штрафов. Нельзя все время людей стращать и пугать штрафами. Нужно разговаривать, искать какие-то пути, находить мировое соглашение, по которому давать рассрочку платежей, если есть какие-то большие неплатежи", — отметил собеседник издания.
По мнению Ананских, реализация данной инициативы может привести к озлоблению людей.
Ранее Быстров предложил увеличить вдвое штрафы за неуплату электроэнергии для неотключаемых потребителей (предприятий ЖКХ, объектов жизнеобеспечения, опасных производств) с 100-200 тысяч рублей до 200-400 тысяч.
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