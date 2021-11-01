Михалков рассказал о госуниверситетах, которые получили гранты от Ходорковского

Режиссёр Никита Михалков заявил, что российские университеты получали гранты от "Оксфордского российского фонда", который признан Министерством юстиции РФ нежелательной организацией.

По словам Михалкова, "Оксфордский фонд" финансируется "Фондом Ходорковского", который также включён Минюстом в реестр нежелательных организаций.

"И вот список университетов, которые получали гранты (в 2017–2018 годах): УрФУ (193 тысячи долларов), <…> Тюменский (госуниверситет) (210 тысяч долларов). Это федеральные учебные заведения, разбросанные по всей стране, которые участвуют в программах фонда", — заявил Никита Михалков в эфире своей программы "БесогонTV".

Он назвал и другие учреждения, которые якобы получали средства от "Оксфордского фонда". Всего таковых, сообщил Никита Михалков, около двух десятков.

Стоит напомнить, что статус нежелательных организаций юридически существует в российском законодательстве с 2015 года. На данный момент в реестр включены 42 организации.

Фонд Ходорковского (Khodorkovsky Foundation) и "Оксфордский российский фонд" (Oxford Russia Fund) были включены в реестр нежелательных организаций в июне этого года.

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