Песков отреагировал на слова Байдена об "отсутствии" России на саммите G20

Россия не просто дистанционно присутствовала на саммите G20, но и активно участвовала в его работе. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова американского лидера Джо Байдена об отсутствии представителей РФ на встрече в очном формате.

По словам пресс-секретаря российского президента, Владимир Путин довольно чётко обозначил перспективы страны на саммите по изменению климата.

Он подчеркнул, что Россия по многим параметрам опережает страны Западной Европы в сфере перехода на новые способы генерации и производства ресурсов, передаёт РИА Новости.

"Давайте не забывать об очень содержательных выступлениях Путина, хотя и посредством видеоконференции", — сказал Песков.

Ранее Байден объявил, что Россия и Китай не приехали на саммит "двадцатки" по климату из-за нежелания иметь какие-либо обязательства в этом деле.

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