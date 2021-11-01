Жириновский рассказал, как убеждал привиться от COVID-19 депутатов и помощников

Глава партии либерал-демократов Владимир Жириновский рассказал, как убедил большую часть членов фракции вакцинироваться против коронавирусной инфекции.

По словам Жириновского, некоторые депутаты отказывались прививаться от вируса, однако политик ещё летом прошлого года предупредил, что к выборам допустит только вакцинированных людей, поскольку нельзя распространять инфекцию среди избирателей. Также лидер ЛДПР объяснил коллегам, что они не могут болеть и демонстрировать дурной пример. Практически все парламентарии, которые сначала были против, сделали прививки.

"Помощник пришёл и говорит: мне врач не рекомендует. Я ему предложил пойти на другую работу, потому что он общается со мной, а я — с руководством страны. Это непозволительная роскошь так рисковать. И через пару дней он сделал прививку, оказалось, никаких веских рекомендаций и не было", — рассказал Жириновский в беседе с РИА Новости.

Вместе с этим политик добавил, что его водитель проигнорировал рекомендации, из-за чего нашёл другую работу. Свободную должность занял вакцинированный человек, подчеркнул Жириновский.

По данным Опершатаба на 29 октября, от COVID-19 полностью привились 50 960 796 человек, получили одну инъекцию первым препаратом — 56 787 209. Коллективный иммунитет россиян составил 46,8%.

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