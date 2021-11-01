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Жириновский рассказал, как убеждал привиться от COVID-19 депутатов и помощников

Политика

Глава партии либерал-демократов Владимир Жириновский рассказал, как убедил большую часть членов фракции вакцинироваться против коронавирусной инфекции.

Жириновский рассказал, как убеждал привиться от COVID-19 депутатов и помощников

По словам Жириновского, некоторые депутаты отказывались прививаться от вируса, однако политик ещё летом прошлого года предупредил, что к выборам допустит только вакцинированных людей, поскольку нельзя распространять инфекцию среди избирателей. Также лидер ЛДПР объяснил коллегам, что они не могут болеть и демонстрировать дурной пример. Практически все парламентарии, которые сначала были против, сделали прививки.

"Помощник пришёл и говорит: мне врач не рекомендует. Я ему предложил пойти на другую работу, потому что он общается со мной, а я — с руководством страны. Это непозволительная роскошь так рисковать. И через пару дней он сделал прививку, оказалось, никаких веских рекомендаций и не было", — рассказал Жириновский в беседе с РИА Новости.

Вместе с этим политик добавил, что его водитель проигнорировал рекомендации, из-за чего нашёл другую работу. Свободную должность занял вакцинированный человек, подчеркнул Жириновский.

По данным Опершатаба на 29 октября, от COVID-19 полностью привились 50 960 796 человек, получили одну инъекцию первым препаратом — 56 787 209. Коллективный иммунитет россиян составил 46,8%.

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Вакцинация: Выводы вирусолога Виталия Зверева
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Олег Артюков
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