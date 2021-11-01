Президент Алжира Абдельмаджид Теббун объявил, что газовые поставки в Испанию через магистральный трубопровод, проходящий по территории Марокко, будут прекращены.
Как сообщает местное интернет-издание TSA со ссылкой на канцелярию руководителя республики, такое решение приняли из-за "агрессивных действий Королевства Марокко в отношении Алжира", которые подрывают национальное единство. Теббун призвал своих подчинённых не продлевать контракты на поставки голубого топлива.
Вместе с тем в Марокко заявили, что прекращение работы газопровода незначительно скажется на функционировании энергетической системы. Там уже были готовы к подобным мерам, поэтому заранее запустили новые схемы поддержки абонентов.
В августе 2021 года Алжир решил разорвать все дипломатические контакты с Марокко. Это связано с давней враждой, которая началась 40 лет назад после конфликта в Западной Сахаре.
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