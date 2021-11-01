Поклонская описала российско-украинские отношения в диссертации

Посол РФ в Кабо-Верде Наталья Поклонская рассказала, что пока готовилась к новой должности в Кабо-Верде, написала диссертацию. Работа затрагивает российско-украинские отношения. Как отметила политик, тему выбрала, потому что "любит Украину".

"Тема: "Российско-украинские отношения в контексте региональной безопасности в Восточной Европе". После защиты обязательно опубликую. Тему выбирала сама. Меня поддержал научный руководитель. Мой выбор связан с тем, что я знаю и люблю Украину", — поделилась с РИА Новости Поклонская.

По её словам, работу она только сдала, защита пройдёт в декабре.

Поклонская подчеркнула, что "очень хочет нормализации отношений" между Россией и Незалежной.

Ранее посол ответила на заявление Киева об экстрадиции. Как подчеркнула Поклонская, она не боится украинских властей и "постоянно находится под угрозами". Между тем в Незалежной отметили, что не оставят новоиспечённого посла России "в покое".

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